Salatalık ve kornişon ihracatının yüzde 80’i Ege’den yapılıyor

62 milyon dolarlık salatalık ve kornişon ihracatı ile Türkiye’nin ihracatının yüzde 80’lik dilimini Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyesi firmalar gerçekleştirdi.

Türk kornişonu ve salatalığı dünya sofralarını süslüyor, 88 ülke insanının iştahını açıyor. Türk çiftçisinin ürettiği yıllık 100 bin tonluk salatalık ve kornişonun 75 bin tonluk büyük dilimi başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor.

Türkiye’nin salatalık ve kornişon ihracatının yüzde 80’ini gerçekleştiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde Türkiye’nin en önemli salatalık ve kornişon üretim merkezlerinden Ödemiş’te bulunan salatalık ve kornişon üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Ödül, üreticilerin sektördeki güncel gelişmelerden ve sektörel düzenlemelerden haberdar olarak bilinçli bir şekilde ürünlerini yetiştirmelerini son derece önemsediklerini belirtti.

Salatalık ve kornişon ihracatının yüzde 83’ü AB ülkelerine

2017 yılında ihraç edilen 77 milyon dolarlık salatalık ve kornişon turşusunun yüzde 83’ünün Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildiği bilgisini veren Ödül, “Avrupa Birliği mevzuatında yaşanan gelişmelerden üreticilerimizin anında haberdar olmaları için eğitim düzenliyoruz. Bu eğitimlerde bizimle işbirliklerinden dolayı İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ödemiş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz. Salatalık ve kornişonda Metalaxyl aktif maddesinin maksimum kalıntı limiti binde 5’ten binde bire indirildi. Bu oran ölçülebilen en küçük değer. Üreticilerimiz dikkat etmezlerse sektörümüz büyük kayıplara uğrayacak. O nedenle, üreticilerimizi bilgilendirme toplantıları hayati öneme sahip” şeklinde konuştu.

Ödemiş ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Altıntaş, Türkiye’de 100 bin ton salatalık ve kornişon üretimi olduğunu ve bunun 30 bin tonunun Ödemiş’te üretildiğini belirterek bölgenin potansiyelini ortaya koydu.

İzmir Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü temsilcileri ise, üreticilere mildiyö hastalığı için kullanılan metalaxyl aktif maddesini içeren ilaçların kullanılmaması ve alternatif mücadele yöntemlerine ilişkin bilgilendirmede bulundular.

Türkiye 88 ülkeye salatalık ve kornişon turşu ihraç etti

Türkiye, 2016 yılında 72 milyon 78 bin dolarlık, salatalık ve kornişon turşu ihraç etmişken, 2017 yılında yüzde 7’lik artışla 77 milyon 123 bin dolara yükseldi. 2017 yılında 88 ülkenin sofralarına Türk salatalığı ve kornişonu lezzet kattı, iştah açtı.

Hollanda 24 milyon 327 bin dolarlık salatalık ve kornişon turşu ihracatı ile ilk sırada yer alırken, Almanya 17 milyon 635 bin dolarlık Türk kornişonu ve salatalığı tercih etti. İngiltere’ye ise; 6 milyon 536 bin dolarlık salatalık turşusu ihraç ettik. Bu ülkeleri 5 milyon 552 bin dolarlık tutarla İsviçre, 2 milyon 744 bin dolarla İtalya izledi.