Saldırgan memleketinde sessizlik bekleyiş

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın yakınlarının serbest bırakılmasının ardından gözler yeniden ailenin yaşadığı eve çevrildi.

Serbest bırakılan anne Hamidiye Altıntaş, baba Esrafil Altıntaş ve kız kardeşi Seher Özeroğlu başta aile fertlerinin Söke’nin çeltikçi Mahallesi’nde bulunan evlerine gelebilecekleri ihtimali üzerine bekleyiş başladı. Ancak Akşam saatlerine kadar evlerinin kapısı açılmadı.



Canaze için başvuru yok

Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın cenazesinin ailesi tarafından alınıp alınmayacağı veya cenazenin nerede defnedileceğine ilişkin belirsizlik de sürüyor. Çeltikçi Mahalle Muhtarı Önder Aşçı, ailenin serbest bırakılmasının ardından mahallelerinde sessizlik hakim olduğunu söyledi. Önder Aşçı; “Ailenin serbest kaldığını herkes gibi bizde öğrendik. Akşam saatlerine kadar ailenin nereye gittiği belli değil, henüz bir haber alamadık. Söke’deki evlerine gelmediler. Telefonlarına da ulaşamıyoruz. Gelecek haberi bekliyoruz. Cenaze içinde şu ana kadar henüz bir başvuru olmadı. Cenazeyi alırlarmı, almazlar mı ya da Söke dışında başka bir yere mi gömülür bilmiyorum” dedi.