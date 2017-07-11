Saldırıya uğrayan hemşirenin burnu kırıldı

Sağlık örgütleri sağlık ocağı önünde yaptıkları açıklamayla saldırıya tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre; dün sabah erken saatlerde diş ağrısı şikayetiyle Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki 7 No’lu Sağlık Ocağı’na giden H.Y., o sırada yalnız olan hemşire Yıldız K.’den acil olarak dişinin çekilmesini istedi. Sağlık ocağında doktor bulunmadığını, bir diş hekimine gitmesini tavsiye eden hemşireden su isteyen zanlı, arkasını dönen hemşireye saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Yıldız K., kendini savunmak için çabaladıysa da yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe almaktan kurtulamadı.

Burnu kırılan ve çoğu yüzünde olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan hemşire 155’i arayarak ihbarda bulundu. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, zanlının eşkalini alarak arama başlattı. Zanlıyı Kadınlar Denizi Caddesi üzerinde hızlı şekilde yürüyerek kaçarken yakalayan Kuşadası polisi, ifadesini almak üzere karakola götürdü. H.Y.’nin yapılan GBT sorgusunda daha önceden saldırı dahil çeşitli suçlardan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Yaralı hemşire ise tedavi altına alındı.

Sağlık çalışanları saldırıyı kınadı

Saldırının ardından Aydın’daki sağlık örgütleri bir araya gelerek Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptı. Saldırıyı kınayan Aydın Aile Hekimleri Derneği Başkanı Uzman Dr. Erkut Coşkun, “Tek tesellimiz dün saldırıya uğrayan hemşire arkadaşımızın hayatta olması. Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için en etkili yolun caydırıcı cezalar içeren sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılması olduğuna inanıyoruz. Kanun koyucular, bir sağlık çalışanı daha saldırıya uğramadan, derhal yasanın çıkarılması için harekete geçmelidir” dedi.

Aydın Aile Sağlığı Elemanları Derneği Başkanı Zeynep Kılınç Karataş da, sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel ve sözel şiddetin son ve üzücü bir örneğinin Kuşadası’nda görev yapan aile sağlığı çalışanına yönelik olmasından duydukları üzüntüyü ifade etti. Çalıştıkları kurumlarda hiçbir güvenlik önlemi bulunmadığını vurgulayan Karataş, yegane amacı sağlık hizmeti vermek olan meslektaşlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

Tüm sağlık camiası adına yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Kuşadası İlçe Sağlık Müdürü Osman Cesuroğlu ise, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadıklarını ifade etti. Basın açıklaması alkışlı protesto ile sona erdi.

Basın açıklamasına; Aydın Tabipler Odası Başkanı Hakan Karagözlü, Kuşadası İlçe Sağlık Müdürü Osman Cesuroğlu, Aydın Aile Hekimleri Derneği Başkanı Erkut Coşkun, Aydın Aile Sağlığı Elemanları Derneği Başkanı Zeynep Kılınç Karataş, Kuşadası’nda görev yapan aile hekimleri, aile sağlığı elemanları ve diğer sağlık çalışanları katıldı.