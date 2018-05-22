Saldırıya uğrayan yerel gazeteci hastanelik oldu

Başından aldığı darbe ile yaralanan Şener Alevci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sabah saatlerinde İncirliova Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde eşi ile birlikte işe gitmek üzere veden çıkan çıkan Şener Alevci çöp atmak için sokağın ilerisine gittiği sırada henüz kimliği belirlenemeyn bir kişinin sopalı saldırısına uğradı. Başına aldığı sopa darbeleri ile yere yığılan Şener Alevci’nin imdat çığlıkları üzerine saldırgan şahıs olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılan Şener Alvci’nin başına dikiş atılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alevci’nin bir gün önce de aracının lastiklerinin gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildiği öğrenildi.