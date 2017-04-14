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14 Nisan 2017 16:25

Samanlıkta 4 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekiplerinin bir samanlıkta yaptığı aramada 4 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi.

Samanlıkta 4 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi

14 Nisan 2017 16:25


Edinilen bilgiye göre; Bozdoğan’a bağlı Haydere Mahallesi’nde ikamet eden Ş.Y.’nin sahte alkol içki ve satışı yaptığı yönünde alınan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan arama neticesinde samanlık olarak kullanılan bölümde 5 adet bin litrelik bidon, 30 adet 100 litrelik bidon, 5 adet 20 litrelik bidon ve 10 adet pet şişe içerisinde kaçak üretim yapılarak satışa hazır hale getirilmiş 4 bin 500 litre kaçak şarap ile evin yatak odasında 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Operasyonda ele geçirilen sahte içki ve silahlara el konuldu. İfadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli Ş.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.




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