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10 Temmuz 2017 17:37

Şamil Ünal Cizrespor’la anlaştı

Spor Toto 3.

Şamil Ünal Cizrespor’la anlaştı

10 Temmuz 2017 17:37

Lig ekiplerinden Aydınspor 1923 ile sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren tecrübeli orta saha oyuncularından Şamil Ünal, yine 3. Lig ekiplerinden Cizrespor’a transfer oldu.


Aydınspor 1923’te bir sezon arayla iki farklı sezonda forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Şamil Ünal, Şırnak ekiplerinden Cizrespor ile el sıkıştı. 2014-2015 sezonu ve 2016-2017 sezonlarında siyah beyazlı formayı terleten Ünal, Efe’de ilk sezonunda iyi bir performans sergilerken, geçen sezon istenileni veremedi. Aydınspor 1923 ile küme düşme üzüntüsü yaşayan Şamil Ünal, Gürcan Gözüm, Erdi Bakırcı, Vedat Budak, Tahir Babaoğlu gibi arkadaşlarına ayak uydurarak Doğu takımlarından Cizrespor’a imza atması dikkat çekti. Aydınspor 1923’te oynadığı 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında rakip fileleri bir kez sarsan Şamil Ünal, geçtiğimiz sezon 27 maçta forma şansı bulmuş ve bin 580 dakika sahada kalmıştı.




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