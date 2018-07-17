Şampiyon Ayşegül’den İl Müdürü Demir’e ziyaret

İspanya’da 24 Haziran 2018 tarihinde 18. Akdeniz Oyunlarında 58 kg. da mücadele eden Aydınlı Ayşegül Çakın rekor kırarak şampiyon olmuş ve Türk Bayrağını göndere çektirerek İstiklal Marşımızı okutmuştu. Özbekistan’da 9 Temmuz 2018 tarihinde Dünya Gençler Halter Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Ayşegül Çakın başarılı bir performans göstererek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı ve ülkemize Dünya 3’üncülüğü başarısını kazandırdı.

17 Yaşında Yıldızlar Kategorisinde Dünya Şampiyonu Olmuştu

Daha 17 yaşında iken 2016 yılında Malezya’da gerçekleştirilen Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonasında almış olduğu altın madalya ile Türkiye’yi büyük bir sevince boğan Ayşegül Çakın, spor camiası tarafından çok büyük takdir toplamış ve sadece Türkiye’de değil dünyanın tüm kesiminden bu önemli başarı büyük yankı duymuştu.

“Başarının Temelinde Yaz Spor Okulları Var”

Ziyaret esnasında açıklama yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, “Aydınlı sporcumuz Ayşegül Çakın’ın başarıları saymakla bitmiyor. Sporcumuzla ne kadar gurur duysak ne kadar övünsek azdır. Ayşegül’ü olimpiyatlarda görmek istiyoruz. Çünkü artık bu başarılarının en büyüğü bir üst çıta olan olimpiyatlardır.

Ayşegül Çakın’ın İl Müdürlüğümüz tarafından her yıl açılan İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okullarında Halter Antrenörü Yunus Emre Demirtaş tarafından keşfedilerek spor hayatına başlaması bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Böylece Yaz Spor Okullarımızın ne kadar çok önemli olduğunu ve bu başarının temelini oluşturduğunu görüyoruz. Yaz Spor Okullarımızda daha nice şampiyonlar çıkartacağımıza da inanıyorum. Ülkemizi, Aydınımızı ve bizleri gururlandıran Milli Sporcumuz Ayşegül Çakın’a, Halter Antrenörümüz Yunus Emre Demirtaş’a ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başarılı Sporcu Ayşegül Çakın desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’e teşekkür etti ve hatıra fotoğrafı çekilerek ziyaret sona erdi.