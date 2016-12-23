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23 Aralık 2016 12:58

Şampiyon takımdan Rektör Bircan’a ziyaret

Şampiyon takımdan Rektör Bircan’a ziyaret

23 Aralık 2016 12:58

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası 2.Lig Basketbol Turnuvası’nda verdikleri başarılı mücadele ile kupayı Aydın’a getiren ADÜ Bayan Basketbol Takımı, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ı ziyaret etti.
Takım Antrenörü Yrd. Doç. Dr. Çağatay Dereceli ve Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Reşat Kartal’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Bayan Basketbol Takımımızı tebrik eden Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, “Üniversitemiz adına bu gururu bize yaşatan sporcularımız ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum.” diyerek gelecek müsabakalarda takıma başarılar diledi.
Takım Antrenörü Yrd. Doç. Dr. Çağatay Dereceli ise, “Takımımız sırasıyla Pamukkale, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni, finalde ise 80-30 gibi farklı bir skorla Uşak Üniversitesi’ni yenerek namağlup ünvanıyla şampiyon oldu ve 1. Lige çıkma başarısını gösterdi. Desteklerinden dolayı Rektörümüze çok teşekkür ediyor ve bu kupayı Üniversitemize hediye ediyoruz.” dedi.



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