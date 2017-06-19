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19 Haziran 2017 18:40

Şampiyonlar kupalarını Başkan Alıcık’a teslim ettiler

Aydın Basketbol U22 kategorisinde oynanan final maçı ile şampiyon olan Nazilli Belediyespor’un genç basketçiler, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ile başarılarını paylaştı.

Şampiyonlar kupalarını Başkan Alıcık’a teslim ettiler

19 Haziran 2017 18:40


Aydın’da bu yıl ilk kez düzenlenen Basketbol U22 kategorisinde il birincisi olan takım kupa ve madalyaları ile birlikte Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret ettiler. Final müsabakasını 59-41 kazanarak il birincisi olan Nazilli Belediyespor Basketbol takımı, Basketbol İl Temsilcisi Ömer Görür’ün elinden aldıkları kupalarını Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a teslim ettiler.


Genç takımın şampiyonluğundan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık; “Mücahit Doğan ve Gökhan Köroğlu hocalarımızın çalıştırdığı U 22 Aydın’ın bu yaş kategorisinde ki ilk şampiyonu. Her iki hocama da teşekkür ediyorum. Nazilli’de salon sporlarında çok başarılı olduğumuzu bu sezon gördük. Nazillide Futbol kadar birçok spor dalları da var. Ferdi sporlar olduğu gibi takım sporları da var. Bunlardan biri de Basketbol. Bu başarılar geçlerimize salon sporlarına özendiriyor. Bizlerde bu sporlara ve sporculara destek olacağız. Kendi sporcularımızı kendimiz yetiştireceğiz. Çünkü Nazilli’de bu kapasite bu alt yapı var. Ben tekrar bu başarılı gençlerimizi kutluyor, Nazillimize bu şampiyonluğu yaşattıklarından dolayı kendilerine ve hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.




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