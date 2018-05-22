Şampiyonlar Kuşadası’nda kupaları kaldırdı

17 - 22 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kuşadası ilçesinde tamamlanan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Futbol Şampiyonasına erkekler kategorisinde Elazığ Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu, Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu, İstanbul Büyük Esma Sultan Ortaokulu, İstanbul Melahat Akkutlu Ortaokulu, İzmir Buca Ortaokulu, Kırklareli 8 Kasım Ortaokulu, Konya Mehmet Beğen Ortaokulu ve Trabzon Yol-İş Sendikası Ortaokulu futbol takımları olmak üzere 8 takım mücadele etti.

Yıldız kızlar kategorisinde; Adana Ramazanoğlu Ortaokulu, İstanbul İnanç Türkeş Ortaokulu, İzmir Seniha Mayda Ortaokulu, İzmir Tahir Merzeci Ortaokulu, Konya Karaaslan Atatürk Ortaokulu, Rize Denizciler Ortaokulu, Sinop Hamit Tekin Ortaokulu ve Van Mustafa Cengiz Ortaokulu kız futbol takımı olmak üzere 8 takım mücadele etti.

Kızlarda ve erkeklerde oynanan final maçları izleyenlerin adeta nefeslerini kesti. Kızların üçüncülük maçında Sinop Hamit Tekin Ortaokulu ile Konya Karaaslan Ortaokulu karşı karşıya geldi. Sinop Hamit Tekin Ortaokulu rakibini 1 - 0 mağlup etmeyi başararak Türkiye 3’üncülüğü kupasını okuluna kazandırdı.

Van Mustafa Cengiz Ortaokulu ile İzmir Tahir Merzeci Ortaokulunun karşı karşıya geldiği yıldız kızlar final maçında, İzmir Tahir Merzeci Ortaokulu rakibini 1 - 0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Sonuçlar neticesinde Türkiye Şampiyonu İzmir Tahir Merzeci Ortaokulu, 2’nci Van Mustafa Cengiz Ortaokulu, 3’üncü Sinop Hamit Tekin Ortaokulu ve 4’üncü Konya Karaaslan Ortaokulu oldu.

Erkeklerin final maçlarında ise İstanbul Melahat Akkutlu Ortaokulu Konya Mehmet Beğen Ortaokulu ile Türkiye 3’üncülüğü maçına çıktı. Bol gollü geçen maçın ardından İstanbul Melahat Akkutlu Ortaokulu rakibi Konya Mehmet Beğen Ortaokulunu 3 - 1 mağlup ederek Türkiye 3’üncüsü oldu. Konya Mehmet Ortaokulu Türkiye 4’üncülüğü kupasını kazandı.

Yıldız erkekler kategorisinde mücadele eden 8 takım içerisinde final maçında karşı karşıya gelen İstanbul Büyük Esma Sultan Ortaokulu ile Trabzon Yol-İş Sendikası Ortaokulu arasında oynanan maç 1 - 1 ‘lik skor ile berabere tamamlandı. Penaltı atışlarıyla Türkiye Şampiyonasının belli olacağı maçta İstanbul Büyük Esma Sultan Ortaokulu rakibini 5 - 4 mağlup ederek yıldız erkekler futbol Türkiye Şampiyonu oldu. Trabzon Yol - İş Sendikası Ortaokulu final maçında aldığı mağlubiyet ile Türkiye 2’ncisi oldu.

Oynanan final maçlarının ardından Türkiye Şampiyonasında derece elde eden takımlara Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kupa, madalya ve başarı belgesi takdim edildi. Ödül törenine Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Canan Gürer Temiztürk ve Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman takdim etti.