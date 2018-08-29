Şampiyon’un ödülü pahalıya patladı

Okul kurucusu sınav öncesi ‘Şampiyon olan ne isterse yapacağım’ deyince şampiyon öğrenci okula büyük bir kümes ve kanatlı türleri istedi. Müdür sözünü tuttu ama okula hayvanlar için bir de bakıcı istihdam etmek zorunda kaldı.

Okulda eğitim gören öğrencilerden 11 yaşındaki 6. Sınıf öğrencisi Beren Kahraman sınavda birinci olunca okul kurucusu Engin Polat’a çıktı. Sınavdan önce verdiği sözü hatırlatan Beren Karaman, ödül olarak okulda kanatlı çeşitlerinin barınacağı güzel bir kümes istedi. Verdiği söz pahalıya patlasa da yerine getiren okul kurucusu okula bir kümes yaptırıp şampiyon öğrencinin istediği kanatlı türlerini de satın alarak okula getirdi. Okulda kanatlıların bakımı için de bir personel istihdam edildi. Beren Karaman da kanatlılardan sorumlu bakan ilan edildi.

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Okulların kapanmasına rağmen yaz tatilinde zaman zaman okula gelip kümesteki kanatlıları kontrol eden Beren Kahraman, “Şehir merkezinde yaşadığımız için çok sevdiğim kanatlı hayvanlarla ilgilenmiyordum. Okul kurucumuz sınavda şampiyon olana ne isterse yapacağım deyince daha bir hırsla çalıştım. Sınavda şampiyon oldum. Ve Kurucuya çıkıp sözünü hatırlattım. Pahalıya mal olsa da okula güzel bir kümes yaptırıp istediğim kanatlı türlerini aldırdım. Şimdi bir kümesim var ve derslerden arta kalan zamanlarımızda tavuk, ördek ve diğer kanatlı türlerimizle güzel vakit geçiriyoruz” dedi.

Çocukların doğal ortamda büyüyüp hayvan sevgisini de yaşayabilmeleri için okulu köye kurduklarını belirten Lider Okulları Kurucusu Engin Polat, “Doğal yaşayan, hayvanları seven çocuklar daha mutlu ve başarılı oluyor. Sınav öncesi öğrencilerimize söz vermiştik ama Beren’in böyle bir kümes isteyeceği aklımıza gelmemişti. Beren sayesinde kanatlı seven tüm çocuklarımız mutlu oldu” diye konuştu.