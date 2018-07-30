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30 Temmuz 2018 16:13

Sanatçı Dilay Koçoğulları kadın cinayetleri için proje gerçekleştirdi

Sanatçı Dilay Koçoğulları 21.

Sanatçı Dilay Koçoğulları kadın cinayetleri için proje gerçekleştirdi

30 Temmuz 2018 16:13

nci yüzyıl sanatı Bio-Art ile ilgili, Kuşadası Camiatik Mahallesi’ndeki kadınlarla projesini gerçekleştirdi. Ocak-Mayıs 2018 tarihleri arasında Türkiye’de 76 kadının öldüğü haberlerinden etkilenen Dilay Koçoğulları, eğitim gördüğü Maryland Baltimore County Üniversitesinde Intermedia and Visual Art bölümünde tığ işi ile beyaz kesecikler ördü. İçinde çim yetiştirdiği ve kadınların üstlerinde isimleri yazılı sembolize yumurtalıklardan kadın anıt heykeli yaparak Türkiye haritası oluşturdu. Anaların, kardeşlerin ağıtlarını ve kadınların hikayelerinin anlatıldığı Türkçe ve İngilizce ses kayıtları ile oluşan bu eser oldukça ilgi çekti.


Dilay Koçoğulları, KUAKMER Kuşadası Özel Arabul Kent Müzesinde atölye çalışması yaparak bu konuyu anlattı ve sonrasında nostalji için Camiatik Mahallesi’nde kapı önlerindeki kadınlarla tığ işi kesecikler ördü.


Sanatçı Dilay Koçoğulları Kuşadalılara bu sanatı anlattığı için mutlu olduğunu belirterek, “Bio-Art yaşayan organizmaları içeren, kendi isminden de belli olduğu üzere, biyolojik sanat. Yapılan işin içinde mutlaka, yaşayan bir canlının, bir aktif gelişimin, değişimin olması lazım. Ölen kadınları sembolize eden beyaz yumurtalık keseciklerinin içindeki yaşayan çimler ile umudu besliyoruz. Dünyada ve güncel sanatta yerini alan bu sanat dalına Kuşadalı kadınların da katkısından sevinçliyim. Projeyi daha da geliştirerek gelecek yaz birlikte sergi açmayı düşünüyoruz” dedi.


Bu arada, Mahallede toplanarak Dilay Koçoğulları’nı dinleyen ve tığ ile kesecikler ören kadınlar ise eski bir gelenek olan yaz günlerinde akşamüstleri kapı önlerinde oturarak el işi yaptıklarını anlattı. Tığ işi ile Amerika’daki bir sanat eserine katkıda bulunmayı şaşırtıcı bulan kadınlar, kırk yıl düşünsek aklımıza gelmezdi diyerek hislerini belirtti.




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