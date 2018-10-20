Sanatçılardan duvar renklendirmesi

Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Resim Çalıştayı'na katılmak üzere Kuşadası'nda bulunan sanatçılar, Yıldırım Caddesi'nde duvar resmi çalışması yaptı.

Çalıştay katılımcısı sanatçılar tarafından 7 Eylül İlkokulu'nun arka duvarına 11'i kuş deseni olmak üzere 12 farklı kompozisyondan oluşan bir resim çalışması yapıldı. Farklı ülkelerden gelen ressamlar, yaptıkları çalışmaların altına ülkelerinin isimlerini yazarak imzalarını attı. Marshall'ın sunduğu boya desteği ile yapılan çalışmaya katılan sanatçıları ziyaret eden Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, emeği geçen tüm çalıştay sanatçılarına teşekkür etti. Başkan Kayalı, Kuşadası Belediyesi Uluslararası Resim Çalıştayı ve benzeri organizasyonların kente kalıcı eserler bırakmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Duvar resmi, mahalle sakinleri tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.