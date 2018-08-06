Sanayi esnafının yaz tatili umudu da suya düştü

Önceki yıllarda yaz tatillerinde tatili değerlendirmek için ilgi duyduğu meslekleri icra eden ustalara gelen çıraklar bu yıl sanayiye uğramadı. Yaz tatili umutlarının da suya düştüğünü belirten Aydınlı ustalar “Yetişecek çırak bulmaktan umudumuzu kestik. Artık emekli olup vakit geçirecek kişileri yardımcı olarak sanayiye çağırıyoruz” diye konuştular.

Aydın yeni sanayide çeyrek asrı aşkın zamandır ustalık yapan ustalardan Hasan Ay, sanayide yaşanan bu sıkıntının 8 yıllık zorunlu eğitimle başladığını belirterek “Çocuklarımız sadece okudu. Herkes diploma sahibi oldu ama meslek sahibi olanların sayısı çok azaldı. Eskiden sanayiye gelen her gencin bir mesleği olurdu şimdi her gencin diploması var ama çalışacak işi yok. Sorunun çözümü için Milli Eğitim Bakanımızdan destek bekliyoruz. Mesleki eğitime gereken destek verilmez ise yarın sanayide faaliyet gösteren dükkan kalmayacak” diye konuştu.

Eskiden yaz tatillerini dört gözle bekleyen esnafın bu yıl umutlarının suya düştüğünü kaydeden Hasan Ay, “Mesleğimizi devam ettirecek çırağı bulup yetiştiremiyoruz. Sanayide işler aslında iyi. Ancak ustalar yalnız kaldığı için iş yetiştiremiyoruz. Artık genç gelmediği için ustalar kendisine yardımcı olarak emekli olmuş kişileri çağırıyor.Saniyede çırak kavramı bitmek üzere” diyerek bu yıl da sanayiye çırak gelmediğini söyledi.