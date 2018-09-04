Sanayi sitesinde dün gece dükkanları soymak isteyen hırsızın yakalanıp adalete teslim edilmesinde emeği geçen fedakar esnaflara ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Dün gece Efeler ilçesi 2. Sanayi Zeybek Mah. 1508 Sokakta gerçekleşen hırsızlık girişiminin esnafın dikkati ve polisin hızı sayesinde engellenip hırsızlık şüphelisinin de adalete teslim edildiğini belirten Başkan Çetindoğan, “Sanayide dükkanlara hırsız girdiği ve vatandaşlarla polisin hırsızı yakalamak için çalıştığını öğrenince Başkan Vekilimiz ve Tamirciler Odası Başkanımız Hasan Eyefçi ile saat 22:00 sıralarında bölgeye gittik. Duyarlı ve dikkatli esnaflarımız ve özverili polis teşkilatımız sayesinde hırsızlık olayı engellenmiş oldu. Faillerin yakalanması ve adalete teslim edilmesinde yardımcı olan öncelikle İl Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere, Şehit Ali Rüştü Yetkin Polis Merkezi Amirimize ve emniyet teşkilatımızın değerli polis memurları ile duyarlı ve dikkatli esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Sanayi esnafının dikkati sayesinde hırsızlığın önlendiği belirten Tamirciler Odası Başkanı Hasan Eyefci, sanayide hırsızlık sorunu yaşamak istemediklerini belirterek hırsızlık olayların önlenmesinde emeği geçen herekse teşekkür etti.