Sanayiciler Ege ihracatını sırtladı

EİB’nin son bir yıllık ihracatı yüzde 17.5’lik artışla 13 milyar 83 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri, 2018 yılı Temmuz ayında ise; 1 milyar 86 milyon 906 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı. 2017 yılı Temmuz ayında 925 milyon 166 bin dolarlık ihracatı kayda alan EİB’nin ihracatı Temmuz ayında yüzde 17.48’lik artış gösterdi.

Temmuz ayında Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatı sanayi ürünleri sırtladı. EİB’nin Temmuz ayında kayda aldığı sanayi ürünleri ihracatı yüzde 24’lük artışla 522 milyon dolardan 646 milyon dolara yükseldi.

Tarım ürünleri ihracatı yüzde 11’lik artışla 324 milyon dolardan 359 milyon dolara çıkarken, Madencilik sektörünün ihracatı yüzde 3’lük gelişimle 78 milyon 420 bin dolardan 80 milyon 816 bin dolara çıktı.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında faaliyet gösteren 12 ihracatçı birliğinden 9 tanesi Temmuz ayında ihracatını arttırmayı başarırken, 3 ihracatçı birliği 2017 yılı Temmuz ayı performansının gerisinde kaldı.

Hazırgiyim ihracatı zirveyi geri aldı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 134 milyon 151 bin dolarlık ihracatla Temmuz ayında 6 ay aranın ardından en fazla ihracat yapan birlik oldu. 2018 yılına hızlı giriş yapan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ise; Temmuz ayında yüzde 79’luk ihracat artışıyla 120 milyon 22 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırmasına karşın ikinci sıraya düşmekten kurtulamadı.

Tütün ihracatı yüzde 44 arttı

Temmuz ayında ihracatını yüzde 44 geliştirmeyi başaran Ege Tütün İhracatçıları Birliği 88 milyon 371 bin dolarlık ihracat rakamıyla zirvenin üçüncü sırasında yer aldı. Ege Maden İhracatçıları Birliği ise; 80 milyon 816 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği uzun zaman sonra ihracatta yüzde 4’lük düşüş yaşadı ve 76 milyon 31 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Temmuz ayında ihracatı düşen bir diğer birlik ise; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği oldu. Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 11’lik azalışla 60 milyon 542 bin dolara indi.

Kuru meyve ihracatı yüzde 21 yükseldi

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 21’lik ihracat yükselişi sağladı ve 51 milyon 748 bin dolar ihracat rakamına ulaştı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise; yüzde 9’luk artışla 45 milyon 510 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

Tekstil ihracatındaki artış yüzde 32 oldu

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Temmuz ayında yüzde 32’lik ihracat gelişimi ile 25 milyon 296 bin dolara çıkarken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı ise yüzde 23’lük yükselişle 23 milyon 285 bin dolara tırmandı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Temmuz ayında 13 milyon 191 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 11 milyon 442 bin dolarlık ihracata imza attı.

Eskinazi; “2018 yılı hedefimize 5 ay önce ulaştık”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılı sonu için belirledikleri 13 milyar dolar ihracat hedefine 5 ay önce ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, 2018 yılının geride kalan 5 ayında benzer bir ihracat artış hızı yakalayarak 2018 yılı sonunda 14 milyar dolara ulaşmayı arzu ettiklerini kaydetti.

Türkiye’de 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeline geçildiğini ve Olağanüstü Hal Uygulamasının kalkması ile hayatın normalleşme sürecine girdiğini anlatan Eskinazi, “Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Çin ve Rusya’nın attığı adımlarla hararetlenen ticaret savaşları dünya genelinde ithalat maliyetlerini arttıracak, bu da dünya genelinde korumacılık önlemlerini beraberinde getirecek. Bu gelişmeler biz ihracatçıları tedirgin ederken, Türkiye ve Hollanda’nın ilişkileri normalleştirme kararı alması, Avrupa Birliği’nin lokomotifi Almanya’nın Türkiye ile ilgili olumlu açıklamaları da geleceğe ilişkin umutlarımızı yeşertiyor. 7 gün 24 saat katma değerli ürün ihracatı yaparak Türkiye’nin refahına ve sosyal barışına katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.