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27 Haziran 2018 12:32

Sanayiciler Türkiye’nin gündeminin artık ekonomi olmasını istiyor

Türkiye’nin 24 Haziran’da yaptığı çifte seçimi değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin seçimi demokrasi şöleni şeklinde geride bıraktığını, bundan sonraki önceliğin ekonomi olması gerektiğini söyledi.

Sanayiciler Türkiye’nin gündeminin artık ekonomi olmasını istiyor

27 Haziran 2018 12:32



Yeni sistemin ve seçim sonuçlarının ülkemiz ve tüm dış ticaret camiası için hayırlı olmasını dileyen Eskinazi, ""Egeli ihracatçılar olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin seçilmiş İlk Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde çoğunluk sandalye sayısına ulaşan Cumhur İttifakı’nı tebrik ediyoruz." dedi ve şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığı için yarışan diğer siyasetçilerimize, Millet İttifakında yer alan partilerimize ve ittifak dışındaki partilerimize de demokrasi içindeki mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Son yıllarda yaşadığı yoğun seçim ve referandum sürecine rağmen yüzde 87,5’lik oranla sandıklara giden Türk halkı her türlü takdiri hak ediyor."



OHAL’in kalkmasıyla Türkiye’ye yabancı yatırım artacak


Türkiye’nin 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.4’lük büyüme oranı yakaladığını hatırlatan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Yeni dönemde Egeli İhracatçılar olarak beklentimiz, seçim döneminin ardından önceliğin tekrar ekonomiye verilmesi olacaktır. OHAL uygulamasının kaldırılacak olması yabancı yatırımcının Türkiye’ye bakışını değiştirecek ve yabancı yatırımda artış olacaktır. OHAL’in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir. Yeni sistemin vaat ettiği gibi bürokrasiyi ortadan kaldırarak ekonomik reformların en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi en büyük ümidimizdir." şeklinde konuştu.



“Binali Yıldırım’a teşekkür ediyoruz”


Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı olarak görev yapan 27. Dönem için tekrar İzmir Milletvekili seçilen Sayın Binali Yıldırım’a da ülkemize ve bölgemize yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkürü borç bildiklerini dile getirdi.



“Yeni kabinede Egeli bakanlar görmek istiyoruz”


Türkiye’nin bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet modeliyle yönetileceğini hatırlatan Eskinazi, yeni kabinede Ege Bölgesi’nden temsilciler görmek istediklerini, Ege Bölgesi’nden seçilen milletvekillerinin ise, seçim bölgelerinin beklentilerini dikkate alan bir çalışma dönemi geçirmelerini beklediklerini sözlerine ekledi.




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