Sanayiye kadın eli değdi

Aydın İŞKUR İl Müdürlüğü’nün kadınlara istihdamın desteklenmesi projesi kapsamında, Gaz Altı Kaynağı, CNC Torna Tezgah Operatörü ve Makine Montaj alanlarında eğitim görüyor. ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada çalışmaya başlayan kadınlar kaynak, torna, lazer kesme, şerit testere gibi ağır iş makinelerini kullanarak hem üretime katkı sağlıyor hem de evlerinin geçimine destek sağlıyor. Fabrikada çalışan 183 personelin 21’ini kadınlar oluştururken, kadınlar yaptıkları ağır işler ile erkeklere taş çıkartıyor. İşbaşı eğitim kapsamında fabrikada istihdam edilen 21 kadın işçi, 6 aylık süre sonunda proje kapsamında sürekli istihdam edilebilecek.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger fabrikada çalışan kadın işçileri ziyaret ederek, sohbet etti. Kadın işçilere yaptıkları işten memnun olup olmadıklarını soran Vali Köşger olumlu cevaplar sonrası memnuniyetini dile getirerek, kadınları fabrikalarda çalışmaya davet etti.

Vali Köşger Aydın’da çok önemli işler yapıldığını ifade ederek, “Daha önemli işlerin yapılması için daha çok gayret etmeliyiz. Aydın’ın sanayisinde üretilen mamul maddelerin ihraç edilmesi 700 milyon doları aştı. Bunun içinde tarımın dışında sanayi maddeleri de var. Bugün burayı ziyaret sebebimiz kadın istihdamına verilen önem. Kalkınmış ve gelişmiş bir ülke, ülkesinin her bir santimetrekaresini mamul ettiği gibi her bir ferdini de o büyük ülke ideali peşinde, aktive edebilen çalıştırabilen ülke demektir. Kadın ve erkek bu toplumu oluşturan insanların hepsinin üretken hale getirilmesi tabiî ki bizim temel idealimizdir. O anlamda firmamız 21 tane kadını kendisi eğitimini veriyor. Tabi burada İŞKUR çok önemli bir katkı sağlıyor. İşbaşında eğitim dediğimiz süreçleri yönetiyor. Üreticimize sanayicimize de bu anlamda çok önemli bir katkı sağlıyor. Devletimizin önemli bir katkısıdır bu. CNC tezgahlarının ve manuel tezgahların başında taşlama yapan, hanım kardeşlerimizi gördük. Bu beni çok memnun etti. Bütün hanım kardeşlerimize buradan çağrı yapıyorum. Bu fabrikalar korkulacak, çalışmaktan kaçınılacak fabrikalar değil. Son derece modern tesisler bunlar, oldukça hijyenik sağlıklı koşullarda burada çalışılabiliyor. Hiçbirisi çekinmeden gelebilir, İŞKUR onları iş başında eğitmeye hazır. Devlet onlara katkı sağlamaya hazır, özel sektörümüzde istihdam etmeye hazır. Çünkü ülkemiz hızlı bir şekilde büyüyor” dedi.

Fabrikada çalışan kadın girişimcilerden Hatice Demir, üç haftadır burada çalıştığını ifade ederek, yavaş yavaş işi öğrendiklerini belirtti.

27 yaşındaki kadın işçilerden Nesrin Demir ise, “Aslında montajda çalışıyorum. Kaynağı da öğrenmemiz lazım, kaynağa geçtik bugün. İşimiz güzel severek başladık, severek devam ediyoruz. İşimizin zor yanları da var ama arkadaşlarımızla birbirimize yardımcı oluyoruz. Ağabeylerimiz ustalarımız bize destek oluyor. Kadınlar isterse her işi yapabilir” diye konuştu.

Fabrika üretim bölümünde yapılan ziyaretin ardından toplantı salonunda protokole bilgilendirmede bulunuldu.

Ziyarette Vali Köşger’e Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, ASTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi ile Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili de eşlik etti