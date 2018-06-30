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30 Haziran 2018 07:17

Şantiyeden çalınan 600 litre mazot jandarma tarafından bulundu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, asfalt şantiyesinden çalınan 600 litre mazot, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede bulundu.

Şantiyeden çalınan 600 litre mazot jandarma tarafından bulundu

30 Haziran 2018 07:17


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası’nın Yaylaköy Mahallesindeki özel bir taşocağı içerisinde faaliyet gösteren asfalt şantiyesinde bekçi olarak çalışan Murat Ç. 156 Jandarma İmdat hattını arayarak şantiyenin deposundan akaryakıt hırsızlığı olduğunu ihbarında bulundu. Hırsızlık olayı ile ilgili yapılan araştırmalar ve sıkı takip sonucu Yaylaköy -Kirazlı yolu üstünde şüpheli görülen A. Y. yönetimindeki pikap, Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince durduruldu.


Araçta yapılan kontrolde araçta yolcu olarak B.K. ile sürçü A.Ç. yakalandı. Deposu tam dolu olan pikabın kasasındaki, 19 adet çeşitli ebatlardaki bidon içinde bulunan yaklaşık 600 litre motorin ele geçirildi. Şüphelilerden A.Ç’nin şantiyede iş makinası operatörü olduğunu, B. K’nın da yağcı olarak çalıştığı tespit edildi. İfadesine başvurulan A.Y., ilk görüşmede hırsızlık olayını itiraf etti. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.




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