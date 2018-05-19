Ligin son haftasında İzmir’de Göztepe ile karşılaşan ve sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın taraftarları maçın bitiş düdüğü ile birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi Kuşadası’nda da sokağa döküldü. Kuşadası’nın ana arterleri ve meydanlarında ellerinde bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyleyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sokaklarda havai fişek gösterileriyle de görsel bir şölen havası oluşturdu. Taraftarların coşkusu sırasında Kuşadası’nın ana arterlerinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.