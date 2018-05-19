Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 22:00

Sarı- Kırmızılı taraftarlardan Kuşadası’nda coşkulu şampiyonluk kutlaması

Türkiye Süper Ligi’ni şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın taraftarları Kuşadası’nda sokağa döküldü.

Sarı- Kırmızılı taraftarlardan Kuşadası’nda coşkulu şampiyonluk kutlaması

19 Mayıs 2018 22:00


Ligin son haftasında İzmir’de Göztepe ile karşılaşan ve sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın taraftarları maçın bitiş düdüğü ile birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi Kuşadası’nda da sokağa döküldü. Kuşadası’nın ana arterleri ve meydanlarında ellerinde bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyleyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sokaklarda havai fişek gösterileriyle de görsel bir şölen havası oluşturdu. Taraftarların coşkusu sırasında Kuşadası’nın ana arterlerinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç