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28 Ağustos 2018 10:07

“Sarı Zeybeğin İzinde” finalde yarışacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisinin hazırlamış olduğu kısa film, Adana’da düzenlenecek olan Film festivalinde finalde yarışacak.

“Sarı Zeybeğin İzinde” finalde yarışacak

28 Ağustos 2018 10:07


Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi Eren Taşyürek, çekimlerini Aydın’da gerçekleştirdiği “Sarı Zeybeğin İzinde” adlı kısa film ile Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 22-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde belgesel kategorisinde finalde yarışacak.


25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’na yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu ön elemeyi geçerek ana jüri önüne çıkarılmaya 28 film uygun görüldü. Türkiye’deki iletişim ve güzel sanatlar fakültelerinde Sinema-TV öğrenimi gören öğrencilerin başvurularını değerlendiren ön jüri; belgesel dalında 9, canlandırma dalında 4, deneysel dalda 5, kurmaca dalında ise 10 filmi ön elemeyi geçmeye uygun buldu.


Geçtiğimiz yıllarda da çektiği filmlerle dikkat çekmeyi başaran Genç Yönetmen Eren Taşyürek, Aydın Doğan Genç İletişimciler, Kısaca ve TRT’nin düzenlediği Geleceğin İletişimcileri gibi yarışmalardan birçok derece ve ödülle ayrıldı. “Sarı Zeybeğin İzinde” filmiyle de iddialı olduklarını dile getiren Taşyürek, filmde emeği geçen herkese teşekkür ederek Festivalden başarıyla döneceklerini ifade etti.




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