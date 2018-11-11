“Sarı Zeybek'in İzinde” birincilik ödülüne layık görüldü

Aydın'ın Efe kültürünü konu edinen Eren Taşyürek'in yönetmenliğini ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halim Esen'in danışmanlığını üstlendiği “Sarı Zeybek'in İzinde” adlı film, 18. Uluslararası Kısa-Ca Film Festivali Belgesel Dalında birincilik ödülünü kazandı.

Genç yönetmen Taşyürek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada daha önce de yarışmalara katılıp derece aldıklarını ifade ederek “18. Kısa-Ca Film Festivali'nden birincilikle döndüğümüz için çok mutluyum. Çalışmalarımızda bizlere destek olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.