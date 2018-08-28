Şarlan Tabiat Parkı’nda rekreasyon çalışmaları devam ediyor

Vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmek isteyenlerin akınına uğrayan, temiz havası ve bozulmamış doğası ile ziyaretçileri ağırlayan Şarlan Tabiat Parkı’nda bayram öncesi çevre düzenlemesi yapılıp rekreasyon çalışmalarına ağırlık verildi.

Alanı bilinçsizce kullanan kişilerce tahrip edilen alanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince onarılıp yenilendi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Özcan Mersin, insanları en iyi dinlendiren ve zinde tutan alanların başında tabiat parkları geldiğini belirterek herkesin ulusal miras olan bu alanlara sahip çıkıp korumasını istedi.

Şehrin stresinden ve iş yoğunluğu ve yorgunluğundan kurtulmak herkesin uğrak yerleri haline gelen Tabiat Parkları’nda mangal görevliler denetiminde ve belirlenen alanlarda yine görevlilerce yakılırken, bölgede alkollü içki kullanımı da kesinlikle yasak. Çam ağaçlarının arasındaki mis gibi havdan ve buz gibi sudan faydalanmak isteyenler hafta sonlarını ve boş zamanlarını aileleri ile birlikte Şarlan tabiat Parkı’nda geçiriyor.

Periyodik olarak yapılan denetim, temizlik ve bakım faaliyetleri ile Tabiat Parkı, her mevsim kendine has güzellikleri ile ziyaretçilerini bekliyor.