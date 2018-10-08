İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şaşkın sürücülerin motosikletleri böyle çarpıştı

Aydın’da sabahın erken saatlerinde işe yetişmeye çalışan iki motosikletli bomboş yolda çarpıştı.

Aydın'da sabahın erken saatlerinde işe yetişmeye çalışan iki motosikletli bomboş yolda çarpıştı. Henüz uyku sersemi olan iki motosikletlinin 3 şeritli karayolunda çarpışma anı kameralara yansıdı.


Kaza, sabahın erken saatlerinde Aydın-Denizli Karayolu üzeri ASTİM OSB yakınlarında meydana geldi. Kameralara anbean yansıyan görüntülere göre; işe gitmekte olduğu öğrenilen iki motosikletliden birisi ASTİM'e doğru seyir halinde iken diğeri de OSB yakınlarında motosikleti ile geçidi kullanıp karşı yöne geçmek istiyor. Koskoca yolda birbirini fark etmeyen motosiklet sürücüleri çarpışarak yolun ortasına savruluyor.


Kaza sırasında yoldan başka bir aracın geçmemesi faciayı önlerken, çarpışmanın etkisi ile asfalt zemine çarpan her iki motosiklet sürücüsü de hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.