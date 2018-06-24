Savaş, oyunu kullandı

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş oy kullanmaya eşi Nilay Savaş ile birlikte geldi. Vatandaşlarla selamlaştıktan sonra, kabinde oyunu kullanan Mustafa Savaş ve eşi Nilay Savaş 2183 numaralı seçim sandığına oy pusulalarının yer aldığı zarfları birlikte attı.

24 Haziran seçimlerinden çıkacak sonuçla güçlü ve büyük Türkiye’nin yoluna devam edeceğini dile getiren Savaş, “Seçim çalışmalarıyla ilgili olarak bir aydır sahadayız. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, ülkemizin istikrarı, güven ortamının temini açısından çok önemli kazanımlar sağlayacak. Güzel bir secim atmosferini yaşıyoruz. Tepkiler oldukça olumlu. Bugüne kadar biz konuşmuştuk, şimdi sıra aziz milletimizde. Akşam sandıktan çıkacak millet iradesine saygılıyız. Bu millet iradesinin vatanımıza, milletimize ve Aydın’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Güzel başlangıçlara yarın sabah itibarıyla yeniden başlayacak. Güçlü, büyük Türkiye yoluna devam edecek” dedi.