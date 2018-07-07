Savaş; “Ülke genelinde vekilini attıran 4’ilden birisi Aydın”

Savaş, son seçimde vekil sayısını arttıran 4 ilden birisinin Aydın olduğunu söyledi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş seçim teşekkürleri kapsamında Didim İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Savaş’ı İlçe Başkanı Subaşı ile partililer karşıladı. Kadın Kolları Başkanı Emel Tan ve ilçe yöneticisi Esma Boztürk, Savaş’ı çiçek vererek tebrik etti. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “Hem Aydın’da hem de ülkemiz genelinde güzel bir sonuç elde ettik. 24 Haziran seçimleri bir kader seçimiydi; milattı, Yüzümüzün akıyla çıktık. Güzel insan, adam gibi adamı Cumhurbaşkanı seçtik. Önümüzdeki 5 yılda güzel işler yapacağız. İnanınca güzel çalışınca güzel sonuçlar alınıyor. 2002’den bu yana ilk defa 4. Vekilimizi çıkardık. Bu çok güzel bir gurur tablosu; bu sizlerin sayesinde oldu. Daha da güzel işlere imza atacağız. Ankara’daki Partimizin MKYK toplantısına Cumhurbaşkanımız Aydın’ı tebrik etti. Seçim değerlendirmesi yapıldı; Aydın’ın Türkiye’de vekilini arttıran 4 il’den birisi olması hakikaten beni gururlandırdı. Her zaman yanındayız ve emrinizdeyiz. Teşkilatlar güçlü ise partimiz güçlü, parti güçlü ise devlet güçlüdür. Başımızın üstünde yeriniz var. 5 yılık sürede gönüllere girmemiz lazım.” şeklinde konuştu.