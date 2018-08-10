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10 Ağustos 2018 19:51

Savcılık, Ömer Erdem için takipsizlik kararı verdi

Aydın’da 2 yıl önce FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan AK Parti Aydın eski Milletvekili Mehmet Erdem’in kardeşi Ömer Erdem hakkında takipsizlik kararı verildi.

Savcılık, Ömer Erdem için takipsizlik kararı verdi

10 Ağustos 2018 19:51


Olaydan 2 yıl sonra kardeşinin suçsuz olduğuna dair mahkeme kararının posta yoluyla evlerine ulaştığını belirten AK Parti Aydın eski Milletvekili mehmet Erdem, FETÖ soruşturması kapsamında 26 Temmuz 2016’da gözaltına alınıp yaklaşık 9 gün süren sorgusunun ardından serbest bırakılan kardeşi Ömer Erdem hakkında devam eden davanın sonuçlandığını duyurdu. Erdem, Cumhuriyet Savcılığı’nın kararını sosyal medya hesabından “Kardeşim Ömer Erdem hakkında FETÖ soruşturması sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı bugün ev adresine tebliğ edildi. Kardeşimin suçsuz olduğunu biz biliyor ve sonuna kadar güveniyorduk. Olayın başında Türk Yargı’sına olan güvenimizi de belirtmiştik” ifadelerini içeren paylaşımda bulundu.




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