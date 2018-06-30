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30 Haziran 2018 12:59

Seçim bitti, pazarın ateşi söndü

Ülke genelinde seçim öncesi kilogram fiyatı 6-6,5 liraya kadar çıkan patates ve soğanın fiyatı seçimden sonra düştü.

Seçim bitti, pazarın ateşi söndü

30 Haziran 2018 12:59

Pazarda sadece patates-soğan değil domates, patlıcan, biber sarımsak ve diğer pek çok ürünün fiyatları yaklaşık yüzde 50’ye varan oranlarda düştü.


Fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini belirten pazarcılar, “Seçim öncesi yaşanan fiyat artışının sebebini bizler de anlayamadık. Ama seçim bitti, fiyatlar düştü. Pazara gelen pek çok kişi bize tepki gösterdi ama bizler aracıyız. Aldığımız fiyatın altına sebze ve meyve satma şansımız yok” diye konuştular.


Geçtiğimiz hafta seçim arifesinde aniden yükselen patates ve soğan fiyatları özellikle dar gelirliyi şaşırtmış bazı vatandaşlar ise ani fiyat artışının sebebini ‘seçim oyunu’ olarak yorumlamıştı. Seçimin bitmesi ile birlikte Ege Bölgesi’ndeki tüm pazarlarda tezgah açan Acarlarlı manavların tezgahlarında patates ve soğan fiyatları 1 TL ile 2,5 TL arasında değişen rakamlara satılmaya başladı.


Fiyatların düşmesinin kendilerini de memnun ettiğini belirten Acarlarlı pazarcılardan Sevgül Yaşar, “Seçim öncesi bir anda biz de ne oldu anlayamadık. Tencereye girecek ne varsa birden fiyatı yüzde 100’ün üzerinde arttı. Seçimden sonra fiyatlar düşmeye başladı. Şu anda sadece patates soğan değil, patlıcan, biber, domates ve birçok ürünün fiyatı düştü. Kışlık hazırlığı yapacaklar bile şimdiden kurutmalık ve salçalıkları alabilir” diye konuştu.


Fiyatların düşmesi ile birlikte 2 haftadır idareli kullanılan patates ve soğan yeniden mutfakların başköşesinde yerini aldı.




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