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25 Haziran 2018 15:38

Seçim bitti, şimdi tatil zamanı

Cumhurbaşkanı ve 27.

Seçim bitti, şimdi tatil zamanı

25 Haziran 2018 15:38

Dönem Milletvekili seçimlerinin dün sona ermesinin ardından seçim nedeniyle tatile ara veren vatandaşlar, tekrar tatil merkezlerine koştu. Seçim nedeniyle yabancı turistlere kalan plajlar, seçimlerin kapanmasıyla birlikte yine yerli tatilciler ile günübirlik tatilcileri ağırlamaya başladı.


Seçimlerin dün 17.00’de tamamlanmasının ardından tatile ara veren yazlıkçılar ve yerli tatilciler yeniden turistik merkezlerin yolunu tuttu. Yaz tatili için Kuşadası’na gelen vatandaşlar dünyaca ünlü Kadınlar Plajı olmak üzere milli park ve diğer sahilleri doldurdu. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 25 dereceye ulaştığı Kuşadası’nda seçim stresinden uzaklaşan yerli tatilciler deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı. Seçim nedeniyle tatil programına ara verdiklerini belirten vatandaşlar, "Seçimlerde oyumuzu kullandık, şimdi tatil zamanı ve denizin keyfini doyasıya yaşıyoruz" dediler.




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