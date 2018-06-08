Seçim otobüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Muğla-Aydın Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasından yaralananların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza akşam saat 22 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Çiftlikköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam Efeler’e bağlı Çiftlikköy Mahallesi’nde düzenlenen iftar yemeğine gelen anons sistemli seçim otobüsü saat 22:00 sıralarında köyden ayrıldı. Tali yoldan ana yola girmekte olan Süleyman Dibekçi yönetimindeki 09 JV 784 plakalı seçim otobüs ile Çine istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan Ahmet Akkurt yönetimdeki 09 LJ 108 plakalı otomobil çarpıştı. Daha sonra seçim otobüsü köye teravih namazı kıldırmaya gelen imam Nevzat Yapıcı yönetimindeki 09 VB 004 plakalı araca çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Akkurt ve yolcular Nigün Akkurt, Nehir AKkurt, Asya Akkurt,Sevil Kaygusuz ve Hanem Kaygusuz yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Namazı başka bir imam kıldırdı

Kaza nedeniyle imam Nevzat yapıcı teravih namazına yetişemeyince cami cemaati için başka bir imam görevlendirildi. Kazada can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından Aydın-Muğla karayolu trafiğe açıldı.