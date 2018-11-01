Sedef Hastalığı hasta okulu gerçekleşti

Sedef Hastalığı Farkındalık Günü dolayısıyla Sedef Hastalığı Hasta Okulu, ADÜ Hastanesi Seminer Salonu'nda gerçekleşti.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Şendur, tarafından sedef hastalığının özellikleri, tedavileri, yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi.

Prof. Dr. Neslihan Şendur, sedef hastalığını özellikle diz ve dirseklerde, saçlı deride beyaz renkli kabuklar ile seyreden bir deri hastalığı olarak tanımladı ve “Sedef hastalığı, hayat boyu devam eder. Nedeni üzerinde tartışmalar hala devam etmektedir. İmmunolojik, genetik özellikleri olan bulaşıcı olmayan bir deri hastalığıdır. Yaşam boyu devam etmesine rağmen hastalık iyilik hali yani derinin tümüyle iyileştiği dönemler ve bazen de şikayetlerin artmasının görüldüğü dönemler ile seyreder. Kişilerin yaşam kalitesini bozan, ancak tedaviler ile kontrol altına alınabilen sedef hastalığı tüm dünyada görülen bir hastalıktır.” diye konuştu.

Düzenli olarak devam edecek Sedef Hastalığı Hasta Okulu'nun bir sonraki toplantısı, 27 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşecek.