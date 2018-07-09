Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından hayata geçirilen ‘şehir gezileri’ kaldığı yerden devam ediyor. Ramazan ayı nedeniyle ara verilen geziler, Yeşilyurt ve Muammer Aksoy Mahallesi sakinlerinin katılımları ile yeniden başladı. Nazilli’de yaşayan hanımların yoğun ilgi gösterdiği gezilere bu hafta Yeşilyurt ve Muammer Aksoy Mahallesi sakinleri katıldı.

Nazilli Belediyesi’ne ait araçlarla mahallelerinden alınan kadınlar, ilçede yapılan yollar, parklar, camiler, cem evi, restorasyon çalışmaları, sosyal tesisler, spor alanları, muhtarlıklar, çocuk eğitim parkları, Alzheimer merkezi, huzurevi, kadın dayanışma evi, hangarlar ve daha onlarca projeyi yerinde gördü.

Aileleri ile birlikte geziye katılan çocuklar Alzheimer Gündüz Bakım ve Danışmanlık Merkezi’ndeki hastalara moral kaynağı oldu. Yaşlıların ellerini öperek uzun uzun sohbet eden minikler geziden büyük keyif alırken, aileleri ise geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Alıcık’a teşekkür etti.

Şehir gezilerinin devam edeceğini ifade eden Başkan Alıcık “Bugün Yeşilyurt ve Muammer Aksoy Mahallemizdeki hanımlarımız şehir gezilerimize katıldı. Nazillimiz dört bir taraftan büyüyor, gelişiyor. Şehir gezilerimizin amacı da bu gelişimi hanımlarımızın gelip yerinde görmeleri. Büyük bir tevazu göstererek katılımı her geçen gün arttıran başımızın tacı hanımlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.