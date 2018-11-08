Şehir Tiyatrosu ‘Entrikalı Dolap Komedyası'nı seyirciyle buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından prömiyeri geçen sezon Dünya Tiyatro Günü'nde yapılan ve seyircilerce çok başarılı bulunan "Entrikalı Dolap Komedyası" bu sezon da seyirciyle buluşmaya başladı. Seyircilerin kahkahalarla izlediği komedi oyunu ayakta alkışlandı.

Bir elbise dolabı üzerinden gidilerek şekillenen "Entrikalı Dolap Komedyası"nda Şehir Tiyatrosu oyuncuları başarılı bir performans ortaya koyuyorlar. İki perde olarak sahnelenen oyunda hikâye örgüsü yavaş yavaş yükselirken ikinci perdeyle birlikte zirveye çıkan komedi unsurları seyircilerin keyifli bir gece geçirmesini sağlıyor. Seyircilerin tıklım tıklım doldurduğu salonda sahnelenen oyun, yoğun talep nedeniyle Kasım ayında her Salı akşamı saat 20.30'da sahnelenmeye devam edecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bir çocuk oyunuyla da onları tiyatroyla buluşturuyor. Bugün saat 10'da ve 14'te çocuklarla buluşan "Süper Kahraman Pak Çocuk" çocuklardan tam puan aldı. Oyun kasım ayı boyunca her çarşamba günü yine çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenen her iki oyun da ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Aydınlıları sanatsal faaliyetlerle buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin bir kültür hizmeti olan tiyatro oyunlarına tüm tiyatro severleri davet etti.