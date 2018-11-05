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Şehir Tiyatrosu İki Oyunla Seyircileri Ağırlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yetişkinlere ve çocuklara yönelik birer oyunla tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.


Geçen yılın beğenilen oyunlarından Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı "Entrikalı Dolap Komedyası" 6, 13, 20 ve 27 Kasım tarihlerinde tiyatroseverlerle buluşacak. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'ndaki yetişkinlere yönelik oyun saat 20.30'da başlayacak.


Yine Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek olan tek perdelik Eyüp Türü'nün yazdığı "Süper Kahraman Pak Çocuk" ise küçük tiyatroseverleri bekliyor. 7, 14, 21 ve 28 Kasım tarihlerinde sahnelenecek olan tek perdelik çocuk oyunu saat 10'da ve 14'te iki seans halinde çocukları ağırlayacak.


Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bir kültür hizmeti olan tiyatro oyunları ücretsiz olarak izlenebilecek.


Aydınlıları birbirinden güzel tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm Aydınlıları ücretsiz sahnelenen oyunlara davet etti.

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