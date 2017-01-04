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04 Ocak 2017 15:19

Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı

04 Ocak 2017 15:19

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ’dur’ ihtarına uymayan şüpheli bir aracı takip ederken polis otosuyla kaza geçirerek şehit olan Başpolis memuru Yener Arslan ve Polis memuru Hasan Özdemir, resmi törenin ardından Kocacami’de kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuklarına uğurlandı. Namaz öncesinde koyu Fenerbahçe taraftarı olan polis memuru Özdemir’in tabutuna takımının bayrağı örtüldü.

Şehit polislerin naaşları görev yaptıkları Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törenin ardından Nazilli Kocacami’ye getirildi. Törenin ardından Hasan Özdemir Eğriboyun Mezarlığı Şehitliği’nde toprağa verilirken Yener Arslan’ın cenazesi memleketi Gaziantep’e gönderildi.

Memleketinde şehit oldu
Şehit polis memuru Hasan Özdemir ise memleketi Nazilli’de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakip Koca Camii’de düzenlenen cenaze törenine; Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da çelenk göndererek, acılı aileye taziye mesajlarını iletti. Şehidin eşi, oğulları, annesi ve yakınları, tören sırasında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazı öncesi Şehit Hasan Özdemir’in tabutuna Fenerbahçe bayrağı örtüldü. Şehidin naaşı, polis arkadaşlarının omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde cenaze arabasına konuldu. Daha sonra şehidin evin önünde helallik alınmasının ardından, Eğriboyun Mezarlığı Şehitliği’nde defnedildi.
Öte yandan, Başpolis Yener Arslan’ın naaşı, İzmir Adnan Menderes Havaalanı’ndan uçakla memleketi Gaziantep’e gönderildi.



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