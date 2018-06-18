Şehit Ufuk Demirkıran için mevlit okutuldu

Şehidin ölümünün birinci yılında gerçekleştirilen yemekli mevlide aile yakınları ile birlikte çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran’ın Annesi Belkıs Demirkıran ve şehidin kardeşleri Davut, Abdullah, Bülent, Aysel ile aile yakınlarının ev sahipliğinde düzenlenen Atça Mahallesindeki yemekli mevlide Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başta olmak üzere Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Sultanhisar İlçe Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda protokol üyesi katılarak ailenin yanında oldu.

Oğlu Ufuk Demirkıran’ın şehadete ermesinin birinci yılında gerçekleştirdikleri mevlit ile aile ve yakınlarının bir araya geldiğini ifade eden Şehit Annesi Belkıs Demirkıran; “Oğlumun şehadete ulaşmasının birinci yılında onu ve diğer vatan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onları kalbimizde yaşatıyoruz. İnşallah bundan sonra başka şehitler gelmez. Huzur ve mutlulukla ülkemizde kardeşçe yaşarız. Allah’ım bugün de yanımızda olan herkesten razı olsun. Allah hayrımızı kabul etsin. Mekanları Peygamber Efendimizin yanı olsun inşallah” dedi.