Şehit Uzman Çavuş Ceylan Aydın’da son yolculuğuna uğurlandı

Bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda yaralanan Aydınlı Uzman Jandarma 4. Kademeli Çavuş Emrah Ceylan, tedavi gördüğü Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesinde şehit olmuştu.

Şehit Uzman Çavuş Emrah Ceylan’ın naaşı, Van’da düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Denizli-Çardak Havaalanı’na getirildi. Ailesinin yaşadığı Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi 10016. Sokak’ta helallik alınmasından sonra şehidin naaşı, karayoluyla son yolculuğuna uğurlanacağı baba ocağı olan Aydın’ın Karacasu ilçesi Esençay Mahallesine getirildi. Şehidin eşi Senem ve 11 yaşındaki oğlu Süleyman Ceylan da cenaze ile birlikte Karacasu’ya geldi.

Esençay Mahallesi 1. Sokaktaki baba ocağına son ken getirilen Şehit Emrah Ceylan’ın naaşına son kez sarılan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Emrah Ceylan’ın naaşı, ikindi namazı sonrası Karacasu Cumhuriyet Meydanında İl Müftüsü Ömer Kocaoğul’un kıldırdığı cenaze namazının ardından Esençay Mahallesi’ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Karacasu’daki tüm sokak ve evlerin Türk bayrakları ile süslendiği Karacasu’daki cenazeye Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanıı Sema Ramazanoğlu, Aydın Vali Vekili Abdullah Arslan, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Mehmet Erdem, Karacasu Kaymakamı Sinem Güher Büyüknalçacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.

Ailenin ikinci şehidi

Şehit Emrah Ceylan’ın kuzeni olan Mehmet Celal Pülhan’ın da 10 Temmuz 1998 yılında Mardin Ömerli’de terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit düştüğü öğrenildi. Şehit Emrah Ceylan’ın ailenin tek çocuğu olduğu ve 2004 yılında uzman çavuşluk sınavını kazanmasının ardından 13 yıldır görev yaptığı kaydedildi.