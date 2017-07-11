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11 Temmuz 2017 16:17

Şehitler mezarları başında anıldı

15 Temmuz Şehitlerini Anma törenleri kapsamında, Adalızade Mezarlığı’nda bulunan şehit kabirlerine bir ziyaret düzenlendi.

Şehitler mezarları başında anıldı

11 Temmuz 2017 16:17


Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, Kuşadası Askerlik Şubesi Başkanı Murat Genç, Kuşadası İlçe Jandarma Komutan Vekili Bekir Büyükhan, Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAFET) 28 Komutanı Resul Altuntaş ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı ziyarette, 1992 yılında şehit düşen Şehit Piyade Komando Asteğmen Ahmet Şengülen’in mezarına tüm şehitler anısına çelenk bırakıldı. Çelenk bırakma töreninin ardından Kuşadası İlçe Müftüsü Vehbi Akşit tarafından 15 Temmuz’da ve yaşanan diğer terör olaylarında şehit düşen asker, polis ve vatandaşlar için dualar okundu.




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