Şehiy ailesi oğullarının mesai arkadaşlarını yemekte ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele düzenlenen baskında şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker’in Aydın’da yaşayan ailesi, hain darbenin 2. yıl dönümünde polis, şehit ve gazi aileleri için yemek verdi. Aydın Polisevi’nde düzenlenen programa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Şehit Nedip Cengiz Eker’in babası Nihat Eker, annesi Güzel Eker, polis memurları, şehit ve gazi yakınları katıldı.

“Nedip Cengiz Eker kardeşimiz bize örnek oldu”

İl Müftüsü Ercan Aksu’nun şehitler için yaptığı duayla devam eden programda konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “15 Temmuz şehidimiz Nedip Cengiz Eker’in yemeğinde bir araya geldik. Allah mekanını Cennet eylesin. Onların sayesinde bu vatanda, bu ülkede bugün huzur içerisinde, güven içerisinde yaşıyorsak bunu onların kahramanlığına, yiğitliğine borçluyuz. 15 Temmuz gibi günleri Allah bu millete yaşatmasın. Nedip Cengiz Eker kardeşimiz ve tüm şehitlerimizin mekanı Cennet olsun. Bu vatan için gerektiğinde hepimiz canımızı feda etmeye hazırız. Nedip Cengiz Eker kardeşimiz bize bu konuda örnek oldu. Ve boş yere değil, bu vatan için canını feda etti. Allah mekanını Cennet etsin” dedi.

" Allah tüm şehitlerimizden razı olsun"

251 vatan evladının atalarından aldığı ruhla darbecilere geçit vermediğini söyleyen şehit babası Nihat Eker, “Davetime icabet ettikleri için, sayın valimiz başta, emniyet müdürlerimize, savcılarımıza, polislerimize teşekkür ediyoruz. Demokrasimize, Cumhuriyetimize sahip çıktılar. Devletimizden de, milletimizden de Allah razı olsun. Milletimiz o gece büyük bir özveriyle demokrasimize, Cumhuriyetimize sahip çıktılar. Atalarından aldığı ruhla 251 şehidimiz de aynı amaç, aynı gaye ile ülkemizi ve toprağı bizlere vatan olarak kıldılar. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun. Mekanları Cennet olsun, ruhları şad olsun. Oğlum Allah’ın en temiz kulu ki, devletin en büyüğünden Cumhurbaşkanından Başbakanına herkesin elini sıkma, onların sevgilerini kazanma fırsatımız oldu. Çok şükür yeni kurulan hükümetimiz de terörle mücadele konusunda önlemlerini alıyor. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

"Yüreğimiz yandı "

Şehidin annesi Güzel Eker de “Acımız, üzüntümüz büyük. Oğlumun makamı büyük. Onunla kalkıyorum, yatıyorum. Allah bir daha 15 Temmuz’u göstermesin. Bütün anneler gibi bizim de yüreğimiz yandı. Kendimi çok tutuyorum, ağlamıyorum. Ama oğlum yaktı, kavurdu beni” ifadelerini kullandı.