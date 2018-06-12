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12 Haziran 2018 12:36

Sel ahırı yıktı,hayvanlar son anda kurtuldu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde uzun süre aralıksız devam eden dolu ve yağmur, taşkınlara sebep oldu.

Sel ahırı yıktı,hayvanlar son anda kurtuldu

12 Haziran 2018 12:36

Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Bingeç Mahallesinde küçük baş hayvanların bulunduğu ahırı yıkan sel dolu ile birlikte hasat aşamasındaki tütün ile yonca, biber ve zeytin gibi ürünlere büyük zarar verdi.


Karacasu merkez ve mahallelerinde fırtınayla karışık yağan yağmur uzun süre devam etti. Ataeymir, Yazır, Alemler, Yolüstü, Çamarası, Esençay, Bingeç mahallelerinde tütün, biber, zeytin, yonca gibi ürünlerde büyük zarar oluştu. İlk yapılan incelemelere göre İlçede üretim yapan yaklaşık 450 üreticinin tarım arazisinde yüzde 60 ile yüzde 90 arasında hasar oluştu. Toplam zarar oluşan tarım arazisinin 24 bin dekar civarında olduğu kaydedildi. Üreticiler zararlarının nasıl karşılanacağını kara kara düşünürken yetkilerden yardım istediler. Küçükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırın yıkıldığı Bingeç Mahallesinde belediye ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri ve jandarma kuvvetleri mahalleye gelerek önlem aldı. Ataeymir Mahallesinde karayolu ve ara yollarda biriken yağmur suyu nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.



Bingeç mahallesinde Mehmet Kılınç isimli vatandaşa ait dere yatağı kenarında bulunan evin giriş kısmındaki 6 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahır köyün üst kısmında gelen yoğun yağışa dayanamayarak yıkıldı. 50 santimi bulduğu kaydedilen sel tuğla örülü ahırı yıkarken hayvanlar kendilerini zor kurtardı. Ahırının yanı sıra bahçesinde bulunan dikili sebzelerinin selden etkilendiğini ve kullanılmaz hale geldiğini ifade eden Kılınç, tütün arazisindeki ürünlerinin de doludan etkilendiği dile getirdi. Ahırında 15 bin lira zarar oluştuğunu ifade eden Kılınç, 8 bin lira tutarındaki tütünlerinin de zarar gördüğünü ifade etti.




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