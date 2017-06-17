Sel bir hafta önce açılan işletmeyi yıktı geçti

Geçtiğimiz gün yaşanan aşırı yağışlar sonrası oluşan sel felaketinden Koçarlı’nın Güdüşlü Mahallesinde faaliyet gösteren kafe ve kır düğün bahçesi de nasibini aldı. Bir hafta önce açılan ve kır düğün bahçesi ile de hizmet sunan işletme sel sularına teslim olurken büyük zarar oluştu.

Kır düğün bahçesi kullanılmaz hale gelirken işletme sahibi Mehmet Uğur, işletmesinde 80 bin liralık maddi zarar oluştuğunu kaydetti. Verdiği emeklerin bir anda yok olmasına da üzülen Uğur, “Kır düğün bahçesini daha yeni çimlendirmiştik. Sel her şeyi aldı götürdü. Emeklerimiz boşuna gitti” dedi.

Zararının büyük olduğunu kaydeden Uğur, “13 Haziran günü şiddetli yağmur ve dolu bizim bu bölgeye Güdüşlü bölgesine ciddi anlamda bir yağış oldu. Bu yağışta ciddi anlamda biz zarar gördük. Derenin ıslahının düzgün yapılmayışından dolayı. Bahçemin bütün duvarları yıkıldı. Çim ekmiştim. Kafeterya açmıştım, her taraf berbat oldu, rezil oldu. Şu anda nasıl yapacağım nasıl temizleyeceğim ben de bilmiyorum. Ciddi bir felaket bu. Burada nerden baksan 70-80 bin TL bir zararım var. Burada cemiyet yapmayı düşünüyordum, kafetarya açmıştık. Yeni açtık, bir hafta önce açtık. Her şey çok güzeldi. Sel felaketi olunca berbat oldu. Cemiyeti nasıl vereceğimi nasıl yapacağımı onu da bilmiyorum. Yani ben de ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.