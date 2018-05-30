Sempozyumun son panelinde ‘Darbeler ve Ekonomi’ konuşuldu

Dr. Cavit Bircan moderatörlüğünde Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin, Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Dr. Mehmet Levent Yılmaz ve Yönetmen Ahmet Yenilmez’in konuşmacı olarak katılımlarıyla gerçekleşti.

Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Darbeler ve Ekonomi" başlıklı panele, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter V. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan, sivil toplum örgütleri, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte darbelerin ekonomi üzerindeki etkileri, ekonomi temelli darbeler, Halk Bankası olayı ve batının istemedikleri yönetimleri ekonomi yöntemleriyle bertaraf etmesi konuları ele alındı. Etkinlikte kredi derecelendirme kuruluşları aracılığıyla o ülkelere yapılacak yatırımların dahi engellenebildiği anlatıldı.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, darbelerin ekonomik anlamda ülkeleri 10 yıl geriye götürdüğünü ifade ederek darbelerin belirsizlik ortamı oluşturduğu için ekonomik gelişmeyi olumsuz etkilediğini belirtti. Savaş, 1979 yılında Türkiye’nin 80 milyar dolar olan ekonomik büyüklüğe 1987 yılında ancak ulaşabildiğine dikkat çekerek Ülkemizin sırtından geçinen faiz lobisini ve ülke içinde giriştikleri faaliyetleri anlattı.

Prof. Dr. Mehmet Şahin ise, Ortadoğu ülkelerinin istikrarsızlığının Türkiye’yi doğrudan etkilediğini ifade ederek bu ülkelere uygulanan ambargoların Ülke ticaretini doğrudan etkilediğini söyledi. Prof. Dr. Şahin, “Ortadoğu bilinçli olarak çökertiliyor. Bu bölgenin insanlarının kendi iradelerini kullanmalarını istemiyorlar. Çünkü bu bölgenin insanları kendi iradelerini kullanırsa en önemli gündem maddeleri Filistin Sorunu olur, yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip çıkar. Bu bağlamda Türkiye’nin en büyük sorunu orta boy devlet anlayışından çıkamıyor olmasıdır.” diye konuştu.

Son günlerde Ülkemizde yaşanan döviz kurundaki spekülatif atakları değerlendiren Dr. Mehmet Levent Yılmaz, Batılı ülkelerin kendi ekonomik sistemlerine uymayan ekonomileri dışlayarak yaptırımlar uyguladığına dikkat çekti. Doların dünya ticaretinde bir sömürü aracına dönüştüğünü ve servet transferinde kullanılarak ekonomik silah haline geldiğini anlatan Yılmaz, Çin’in İpek Yolu ticaretini canlandırmak istemesi ve Türkiye’nin bu projede önemli bir aktör olmasını 15 Temmuz darbesiyle durdurmak istediklerini anlattı.

Yönetmen Ahmet Yenilmez, darbeleri ve sonuçlarını anlamak için geçmişe bakarak geçmişten ders alarak geleceğe yön vermek gerektiğini 2. Abdülhamit’i örnek göstererek anlattı. Batılıların algılarımızla oynadığının altını çizen Yenilmez, algı kaynaklarımızı değiştirmemiz gerektiğini anlattı. Kullandığımız banka kartlarının belli merkezlerde toplandığını ifade eden Yenilmez, bu kartlar aracılığıyla bizle ilgili tüm bilgilere ulaşabildiklerini, kişiliğimiz ve ihtiyaçlarımızla ilgili tüm bilgiye sahip olabildiklerini söyledi.

Katılımcıların sorularını yanıtlayan panelistlere Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, katkılarından dolayı teşekkür belgesi ve Üniversitemiz hediye paketini verdi.