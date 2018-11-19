Sendika Başkanı Tufan: “Aydın'da imamlar muhtar baskından bizar"

Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (DİVA-SEN) Aydın il temsilcisi Necmettin Tufan, Aydın'da bazı cami yaptırma ve yaşatma dernekleri ile muhtarların imamlar üzerinde baskı oluşturma çabasına girdiğini belirtti. Özellikle son zamanlarda kırsal mahallelerde köy muhtarlarının yasal iznini kullanan imamları adeta hesaba çekercesine “Benden izinsiz köyü terk edemezsin” diye çıkışmaya başladığını belirten Sendika Başkanı Necmettin Tufan imamların idare amirinin muhtarlar olmadığını söyledi.

Son zamanlarda imamlar ve din görevlileri üzerinde ciddi bir algı operasyonu başlatıldığını ve buna cami yaptırma ve yaşatma dernekleri ile muhtarların da dahil olmasını üzülerek şahit odluklarını kaydeden DİVA-SEN Aydın İl Başkanı Necmettin Tufan, bazı köylerde muhtarların tutum ve davranışları nedeniyle imamların ciddi sıkıntıya düşmeye başladığını belirtti.

İmamların da bir insan olduğunu ve idare amirlerinin bilgisi dahilinde bu izinlerin kullanıldığını belirten Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Aydın il temsilcisi Necmettin Tufan, “Bizim idare amirimiz müftülük, kaymakamlık ve valiliktir. Ve amirlerimizin bilgisi dahilinde izinlerimizi kullanırız. Ancak Aydın'da son zamanlarda bazı köylerde muhtarlar kendilerini idare amiri yerine koyarak imamların yasal hakkı olan izinlerini dahi kullanmalarını engel olmaya başladı. İmamların haftada bir gün izni var. İzin günü eşi ve çocukları ile köy dışına çıkan imamlara bazı muhtarlar ‘sen nasıl benden habersiz köyü terk edersin' diye hesap sormaya başladı. İmam efendi haklı olduğu bu mevzudaki hesabı amiri olan müftü efendiye mi verecek yoksa idari açıdan hiçbir dahli olmayan muhtara mı verecek. İmamların yaşadığı bu baskıya birilerinin dur demesini bekliyoruz” diye konuştu.

Görevini yapmayan ya da mesleki sorumluluğunu yerine getirmeyen veya aksatanlara hesap sorulmasına, gerektiğinde cezalandırılmasına karşı olmadıklarını ancak imam ve din görevlileri üzerinde planlı bir şekilde oluşturulmak istenen baskıya karşı olduklarını kaydeden Sendika Başkanı Necmettin Tufan, “İmamların da birer insan olduğu unutulmamalıdır. Maalesef bazı muhtarlar ve cami dernekleri başkanları tarafından imamlar sanki hiç hastalanmayan veya çarşı pazar ihtiyacı olmayan kişiler gibi görülüyor. İmamlar da bir insandır ve beşeri ilişkileri olması gerekir. Haftalık izin günlerinde alış veriş, akraba ve dost ziyaretinde bulunmasından daha doğal ne olabilir. İmamlık vazifesini yapanların mesuliyeti ve sorumluluğu daha fazladır. Ancak imam köyden dışarı çıkarken muhtardan izin almak zorunda değildir” diyerek imamlar üzerindeki oluşturulmak istenen baskıya karşı olduklarını dile getirdi.

Başkan Tufan ayrıca imamlara da seslenerek "Seçim sürecinden geçiyoruz. Din görevlileri, kısır çekişmelerden ve siyasi söylemlerden şiddetle uzak durmalıdır. Mihrabın, mimberin ve kürsünün vakarına halel getirebilecek her türlü eylem ve söylemlerden uzak durulmalıdır" dedi.