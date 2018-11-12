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Sendikacılardan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz önderliğinde çeşitli sendikaların yöneticileri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz önderliğinde çeşitli sendikaların yöneticileri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında nezaket ziyaretinde bulundu.


Ziyarette KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz'e, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Mali Sekreteri Ali Önal, Büro Emekçileri Sendikası (BES) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şenol Köksal, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası (Tarım Orkam-Sen) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Zeki Oymak, Tarım Orkam-Sen Aydın Temsilcisi Gazi Düz, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Aydın Şube Başkanı Kadir Özdemir, Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Celaleddin Çakmak, TÜM BEL-SEN Aydın Şube Başkanı Münür Ali Koç, SES Aydın Şube Eşbaşkanı Öznur Özağaç ile Yapı, Altyapı, Bayındır ve Tapu Kadastro Emekçileri Sendikası (YAPI-YOL SEN) Aydın İl Temsilcisi Deniz Fidan ve TÜM BEL-SEN Aydın Şube Sekreteri Salih Eğerci eşlik etti.


Görüş alışverişinde bulunulan ziyarette sendika yöneticileri Başkan Çerçioğlu'nu yürüttüğü başarılı çalışmalar için tebrik ettiler. Sendika yöneticilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, çalışmalarında başarılar diledi.

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