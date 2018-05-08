Serçeköy Mahallesi asfalta kavuştu

Serçeköy’de ekipler temel malzeme serimin ardından 4 bin metre kare sıcak asfalt yaptı. Serçeköy Mahalle Muhtarı Ali Cantez, yapılan hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Mahallemizin sorunlarını toplantılarda dile getirmiştik. Talep ettiğimiz sorunlar anında yerine getirildi. Bu yüzden çok mutluyuz, mahalle sakinleri de büyük sevinç yaşıyor. Bozuk ve yıpranmış yol yenilenerek mahallemiz çok güzel bir yola kavuşuyoruz. Büyükşehir’in hizmetlerinden çok memnunuz” diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu “Vatandaşın neye ihtiyacı varsa, belediye olarak biz ordayız. Sizlerin huzuru ve refahı için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.