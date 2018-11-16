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Serçin'in yeni ziyaretçileri kuğular oldu

AYDIN (İHA) – Aydın’da, dört mevsim farklı güzelliklerin yaşandığı Serçin’in bu güzelliklerine mevsimi daha ılıman bir iklimde geçirmek isteyen kuğular da katıldı.

AYDIN (İHA) – Aydın'da, dört mevsim farklı güzelliklerin yaşandığı Serçin'in bu güzelliklerine mevsimi daha ılıman bir iklimde geçirmek isteyen kuğular da katıldı. Kuğulara eşlik eden onlarca farklı kuşun yanı sıra sonbaharın renklerine bürünen çevre de ziyaretçileri büyülüyor.


Özellikle hafta sonları sonbaharın renkleriyle birlikte göldeki kuşları fotoğraflamak isteyen fotoğraf meraklıları Serçin'i mesken edindiler. Yabancı kuş gözlemcilerinin ve fotoğrafçıların da geldiği Serçin'de, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Serçin Ekoturizm Merkezi'nden ücretsiz edinilebilen bisikletlerle doğada gezinti de yapılabiliyor.

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