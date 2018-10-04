Servis aracı şarampole uçtu: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çine istikametinden Yatağan istikametine giden Murat Gökoğlu yönetimindeki 09 LN 694 plakalı servis minibüsü, Çine Adnan Menderes Barajı Seyir Tepesi mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole düştü ve istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Kazayı görenleri ihbarı ile olay yerine gelen güvenlik güçleri ve 112 Acil Servis ekipleri yaralıları müdahale etti. Kimisi yola savrulan kimisi de araçta mahsur kalan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazada Sürücü Murat Gökoğlu ile Arife Demirkol Muğla Yatağan Devlet Hastanesi'ne Fatma Karahayıt, Dilek Mumcu ve Leyla Kuyucu Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saide Özçınar isimli yaralı ise Çine'deki ilk müdahalesinin ardından Aydın'a sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.