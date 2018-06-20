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20 Haziran 2018 12:23

Seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselmeye başlayan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

20 Haziran 2018 12:23


Edinilen bilgiye göre, Aydın- Denizli karayolu eski sanayi kavşağı üzerinde seyir halinde olan Adnan A. yönetimindeki 09 PA 031 plakalı otomobil motor kısmından alev aldı. Sürücü Adnan A. aracını terk edip itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. LPG’li olduğu belirtilen aracın tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi. Küle dönen araç, olay yerinden çekici vasıtasıyla kaldırıldı.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.




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