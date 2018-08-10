Nazilli Sümerpark Rekreasyon alanında Nazilli Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen ve büyük katılımla gerçekleştirilen törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başta olmak üzere AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Nazilli Kaymakam Vekili Turgay Hakan Bilgin, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, İl Tarım ve Orman Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, Ayrın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, diğer ilçe protokol üyeleri, oda ve borsa üyeleri, organik kuru incir yetiştiren üreticiler ve davetliler katıldı.

“Aydın incirinin yüzde 33’ü Nazilli’de üretiliyor”

Onlarca kişinin katıldığı ilk incir alım töreninde Nazilli Halk Eğitimi merkezi Halk Oyunları Zeybek Ekibi de oyunları ile coşkuya destek oldu. Aydın’da incir üretimi ile ilgili bilgilerin verildiği konuşmaların sonunda ilk inciri getiren 15 üreticiye plaket ve birer adet çeyrek altın hediye edildi. Geçen hafta Aydın’da yapılan ilk kuru incir alımında olduğu gibi Nazilli’de de tören düzenlediklerini ifade eden İl Gıda ve Orman Müdürü Fuat Fikret Aktaş; “İlk piyasaya çıkan kuru incirin alımı ile ilgili temsili bir tören yaptık. Aydın kuru incir üretiminin yaklaşık yüzde 33’ünü karşılayan Nazilli ilçemizde bu yıl organik incire ağırlık veriliyor. Dolayısıyla bugün sayın vekillerimiz, sayın valimiz ve ilimizin değerli protokol üyeleri ile yeni sezonun başlaması dolayısıyla burada bir ödül töreni yaptık. Ve bu sezonun özellikle çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, bereketli bir yıl geçirmesini diliyorum” dedi.

“Hedef, organik incir üretimini artırmak”

Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu da yaptığı konuşmada; “2018 kuru incir töreninde bu sene bir değişiklik yaptık ve daha kaliteli incir üretelim diyerek organik incirle alımlara başladık. Amacımız buydu. 15 üreticimizin getirmiş olduğu sezonun ilk organik incirlerini 100 TL’den satın aldık. 2018 yılı organik incirinde iyi bir gelecek bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Organik İncire Ödül”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger; “Aydın Ticaret Borsamız özellikle bu sene organik inciri önceleyen bir programla açılışı yaptı. Organik incircileri ödüllendirdi. Onlara yönelik fiyatlandırma yaptı. Aydın İnciri dünyada birinci malumunuz. Öyle kaliteli doğal organik bir ürünümüz var ki, ben eğer bu ürün Almanya’nın İsviçre’nin elinde olsaydı kesinlikle eczanelerde tek tek ilaç diye satılırdı diyorum. İncir, Dünyada karşılığı olan, piyasası olan ve değeri olan çok kaliteli bir ürün. Ancak biz bunun değerini yeterince bilmediğimiz kanısındayım ve bu konuda kuşkularım var. İnşallah önümüzdeki dönemde incirin kalitesini daha da artırarak, hak ettiği değeri ona vererek, üç tane kutsal kitapta adı geçen ve bu adı geçmesinde hiçbir şekilde boş olmadığını bir hikmeti olduğunu değerlendiren birisi olarak incirin hak ettiği değeri bulacağı güzel bir sezon olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 15 üreticiye birer altın ve plaket verilerek teşekkür edildi.