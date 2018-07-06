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06 Temmuz 2018 16:04

Sıcak Altınkum’da adım atacak yer bırakmadı

Aydın’ın Didim ilçesinde, sıcak havayla birlikte dünyaca ünlü Altınkum Plajı’nda atım atacak yer kalmadı.

Sıcak Altınkum’da adım atacak yer bırakmadı

06 Temmuz 2018 16:04


Didim’de Temmuz ayın ilk haftasın da hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığın da 26 dereceye kadar yükselmesiyle Altınkum Plajı ile Üçüncü Koy’u tercih eden vatandaşlar ve turistler güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. Ege bölgesinin önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve özellikle Altınkum plajı ile tanınan Didim, Temmuz ayı başında yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.


Didim de yaşayan turizmci Cengiz Taşkın, yıllardır sahilde esnaflık yaptığını belirterek, ilçeye akın eden turistlerin çoğunlukla İngiliz, sırasıyla Alman ve Rusların ağırlıklı olduğunu ifade etti.


İlçede turizm sezonun 4-5 aylık kadar kısa sürdüğü, bunun da deniz, kum ve güneşle sınırlı olduğunu ifade eden vatandaşlar, turizm sezonun uzatılması için otoriterlerin alternatif turizm çeşitliliğine gidilerek yeni projelerin üretilmesi ve turizm sezonun 7-8 ya kadar uzatılmasını arzu ettiklerini ifade ettiler.




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